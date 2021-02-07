شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشهد اغتصاب "لؤلؤ".. الشرنوبى: غلطة وندمان.. وزاهر يرد: العقاب جاى يا بودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر نجاحه مع الجمهور، وحققت الحلقة 30 تفاعل كبير مع الجمهور لتصاعد الأحداث بها وخاصة في نهايتها بعد مشهد مؤامرة بودا "محمد الشرنوبي" على لؤلؤ واغتصابها وتصويرها، وعلق الفنان محمد الشرنوبي علي المشهد عبر حسابه بموقع "انستجرام" مازحا :"غلطة وندمان عليها".



شرنوبي

ورد النجم أحمد زاهر علي تعليق الشرنوبي، قائلا :"لا الكلام ده تضحك بيه علي حد غيري يا بودا .. مش هاتهرب من عقاب طارق نصار العقاب جاي يا بودا "، ليواصل الشرنوبي رده قائلا :"ماتخليك لذيذ و تفرفش كده يا طاروق بقولك ندمان يا أخي".



شرنوبي وزاهر

وكشفت لؤلؤ مؤامرة بودا – محمد الشرنوبى وصديقتها مروى – هدير عبد الناصر عليها في بداية الحلقة الـ 30 من مسلسل لؤلؤ الذى يتم عرضه على قناة ON، وأثناء تواجدها عند بودا في ورشته، يكتشف الأخير أن لؤلؤ عرفت مؤامرته عليها ويتصل بمروى ويبلغها بأن لؤلؤ كشفتهما ويتفقان على تنفيذ خطتهما البديلة.

يضع بودا منوما لـ لؤلؤ فى العصير وبعدما نامت وضعها على السرير، وفجأة يأتي طارق – أحمد زاهر - لها منوم في العصير ويضعها على السرير، وفجأة يحضر طارق إلى الورشة ويجدها نائمة على السرير واعتقد أنها كانت تخونه مع بودا ويطلقها، وبعد ذلك تذهب لؤلؤ الى المنزل الذى قابلت فيه والد ووالدة بودا ولكنها تفاجأ أنهما غادرا المكان وأن مروى هي التي استأجرته مع بودا.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.