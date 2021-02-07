نوال الكويتية تشدو على مسرح “المجاز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تعود النجمة الكويتية نوال للظهور مجدداً على مسرح “المجاز” في شاطئ خورفكان يوم 26 الجاري، بعد غياب 3 سنوات، منذ حفلها الأخير عام 2018 في الشارقة.

تفاصيل الحفل ما زالت طي الكتمان، ولم يعلن عنه بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يكشف المنظمون النقاب عن موعد طرح التذاكر قريباً.

الجدير بالذكر أن نوال حالياً في السعودية، حيث تواصل العمل على ألبومها الجديد المتوقع أن يرى النور قريباً، وحرصت أم حنين خلال وجودها في جدة على لقاء العديد من صناع الأغنية الخليجية، لا سيما الفنان عبادي الجوهر، ما أثار كثيراً من التساؤلات حول طبيعة التعاون الذي سيجمعهما.

وكانت نوال أطلقت قبل فترة أغنية “كان ياما كان”، تحت عنوان “اشتقت أغني لكم”، والأغنية من كلمات شموخ العقلا (العالية)، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع هشام السكران.