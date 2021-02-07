شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يعلن انضمامه لتطبيق "تيك توك" للتواصل مع الجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن النجم محمد سعد حسابا جديدا عبر منصة "تيك توك"، ليكون أكثر تواصلا مع جمهوره الذى يستخدم هذه المنصة، حيث نشر الفيديو الأول على حسابه، وظهر من خلاله مع كلابه وهو يعلن تدشين الحساب، قائلا :"أنا بقيت على تيك توك صبح صبح علي أحلي الناس"، ويتابعه نحو 145 ألف متابع بعد تدشينه الحساب بساعات قليلة.



محمد سعد

@mohamed_saadofficial ##محمد_سعد ##محمد_سعد_اللمبي ##اللمبي صبح صبح علي أحلي الناس♬ original sound - Mohamed_Saad_Official

وكان النجم محمد سعد رد من خلال تصريح له لـ"الخليج 365"، على الصورة المتدوالة له عبر السوشيال ميديا مع الفنانة البحرينية شيماء سبت، وادعاءات البعض على السوشيال ميديا أنها زوجته حيث قال: "دى صورة قديمة من أيام ما كان جدى بشورت"، وشاركت شيماء سبت الصورة المتداولة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت معها توضيحا هو: "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة عليّ جدا.. للتوضيح فقط".

محمد سعد، متزوج من خارج الوسط الفنى وله ثلاث أولاد هم، نور الدين وكريم وياسين وقد ظهر أبنة نور لأول مرة معه في مسلسل شمس الانصارى وجسد شمس الانصارى صغيرا وبرع في أداء الدور ونال إعجاب المشاهدين.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم "محمد حسين"، الذي عرض في 2019، وشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.