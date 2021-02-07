شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة كابول" في غرف المونتاج بعد انتهاء تصويره للعرض في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج حسام على، مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من مسلسل "القاهرة كابول"، بعد انتهاء تصويره الفترة الماضية، للنجوم الثلاث طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب، ويعمل مخرج العمل على وضع الموسيقى التصويرية حاليًا، لتسليم الحلقات للجهة المنتجة للمسلسل، استعدادًا للعرض فى شهر رمضان.

وصور المخرج حسام على، المشاهد الخارجية من مسلسل "القاهرة كابول" فى دولة صربيا منذ أسابيع، حيث صور حسام على ما يقرب من 6 أيام فى "صربيا" وجمعت المشاهد كل من خالد الصاوى وطارق لطفى وآخرين، وكان فريق العمل هناك يصور تحت الأمطار والثلوج .

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.