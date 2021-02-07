دينا الشربينى تصور 10 أيام متواصلة من مسلسلها الجديد "قصر النيل"

القاهرة - سامية سيد - تصور دينا الشربينى مشاهد من مسلسلها الجديد "قصر النيل" الذى يعرض فى شهر رمضان المقبل بديكور قصر، ويستمر التصوير لمدة 10 أيام وتنتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها.

المسلسل تم بناء ديكور خاص له خصوصًا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عامًا واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

مسلسل "قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.