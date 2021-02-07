شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفل عيد الحب بدار الأوبرا 14 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب، يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجارى، في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتفتتح النجمة اللبنانية كارول سماحة أولى حفلات عيد الحب بدار الأوبرا المصرية حيث نشرت على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة لها وكتبت: "سعيدة جدًا بافتتاح أولى حفلات ‫عيد الحب على مسرح دار الأوبرا المصرية في الزمالك ليلة الخميس 11 فبراير الساعة 8 مساء".

وطرح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد 2021.

من ناحية أخرى، علق الفنان الكبير هانى شاكرعلى الدويتو الغنائى الأخير الذى جمعه بالفنان أحمد سعد، قائلاً: "عندما شاركت أحمد سعد فى الدويتو الجديد كنت بفكر فى عمل حالة جديدة بالنسبة ليا".

وحول كواليس قبوله للعمل قال: "لما أحمد بعتلى الأغنية فى البداية كانت عجبانى جداً بس الصراحة كنت بقدم رجل وبأخر التانية، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض عبر شاشة "ON":" فى النهاية اتفقنا أنى هروح أجرب صوتى فى الاستوديو، واتفقنا تكون دويتو، وقلتله وقتها يا أحمد مش هينفع لأن طبقة صوتك عالية عليا أنت طبقة صوت مختلفة عنى فخلينا نجرب الأول ونشوف هيركبوا على بعض ولا لأ".