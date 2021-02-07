نيكول سابا تهاجم فئة من الفنانين لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هاجمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا فئة من الفنانين ممن يتباهون بتعاقدهم على عمل ما، و"يعيشونها بالطول والعرض"، حسب وصفها.

وكتبت سابا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "في فنانين ما بيصدقوا لما بييجي لهم عمل بيعيشوها بالطول وبالعرض.. إذا بدي احكي شو بينعرض عليّ، وشو رفضت، نظرا للظروف السائدة بهذه الفترة للأسف.. لذلك ما تعيشوها كتير، وتعيشوا الناس إنكم مطلوبين وعم تشتغلوا.. اشتغلوا على الساكت".

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة نيكول سابا في مسلسل"الوجه الآخر" بطولة: الفنان ماجد المصري، ويتكون المسلسل من 45 حلقة، ومن إخراج سميح النقاش.