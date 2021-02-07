محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع فريق الأشبال بالصف الثالث الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعاد الفنان محمد صبحي، ذكرياته مع فريق الأشبال بالمدرسة خلال تواجده بالصف الثالث الابتدائي، طالبا من جمهوره الكشف عن صورته من بين الفريق.

ونشر "صبحي" الصورة عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "تقدروا تطلعوني من الصورة؟ أنا مين فيهم؟ فريق الأشبال وأنا في 3 ابتدائي مع الأستاذ عبد العزيز اللي اتكلمت عنه في ونيس وحوارات كثير".

وكان الفنان محمد صبحي، كشف مؤخرًا عن سبب عدم الاستعانة بفنانة بديلة للراحلة سعاد نصر في الأجزاء الأخيرة من مسلسل "يوميات ونيس"، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وقال: "مفيش بديل لمايسة.. أنا في الجزء السادس والسابع والثامن.. أنا شايف سعاد نصر معايا في الاستوديو".

مسلسل "يوميات ونيس" 8 أجزاء، تم عرض الجزء الأول منه عام 1994، والأخير في 2013.