شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية "ساويتى" تعطى دروسا فى الموضة بجلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تفشل النجمة العالمية ساويتى فى إبهار محبيها و معجبيها بإطلالاتها المميزة التى تجعلها دائما كواحدة من أهم وأرقى إيقونات الموضة فى العالم، وبمجرد أن تظهر ساويتى بصورة جديدة وإطلاله مختلفة تتحول النجمة البالغة من العمر ( 27 عام ) لمحط تركيز مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقد خضعت ساويتى لجلسة تصوير مميزة ظهرت بها النجمة الشهيرة وهى ترتدى ملابس قصيرة بإحدى درجات اللون الأصفر حيث استعرضت جسدها الممشوق كالعادة ، ولكى تكمل أناقتها اختارت أن ترتدى حذاء "بوت" بنفس اللون، بينما فضلت ساويتى أن ترتدى نظارة ذات تصميم مميز وساحر، وكأن النجمة الشهيرة تقصد إعطاء دروس فى الموضة .



ساويتي ساويتي

ولضمان إطلالة أكثر فخامة و بريق ارتدت ساويتى أقراط ذات تصميم مذهل وقلادة من الماس إضافة الى خاتم متقن التصميم، ولم تنس ساويتى الاستعانة بشعر مستعار طويل باللون الأسود.