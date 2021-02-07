فن ومشاهير

النجمة العالمية "ساويتى" تعطى دروسا فى الموضة بجلسة تصوير جديدة

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القاهرة - سامية سيد - لم تفشل النجمة العالمية ساويتى فى إبهار محبيها و معجبيها بإطلالاتها المميزة التى تجعلها دائما كواحدة من أهم وأرقى إيقونات الموضة فى العالم، وبمجرد أن تظهر ساويتى بصورة جديدة وإطلاله مختلفة تتحول النجمة البالغة من العمر ( 27 عام ) لمحط تركيز مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقد خضعت ساويتى لجلسة تصوير مميزة ظهرت بها النجمة الشهيرة وهى ترتدى ملابس قصيرة بإحدى درجات اللون الأصفر حيث استعرضت جسدها الممشوق كالعادة ، ولكى تكمل أناقتها اختارت أن ترتدى حذاء "بوت" بنفس اللون، بينما فضلت ساويتى أن ترتدى نظارة ذات تصميم مميز وساحر، وكأن النجمة الشهيرة تقصد إعطاء دروس فى الموضة .

ساويتي
ساويتي

 

ولضمان إطلالة أكثر فخامة و بريق ارتدت ساويتى أقراط ذات تصميم مذهل وقلادة من الماس إضافة الى خاتم متقن التصميم، ولم تنس ساويتى الاستعانة بشعر مستعار طويل باللون الأسود.

 

ساويتي 3
ساويتي 3

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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