محمد الفلاح - جينيفر لورانس تتعرض لحادث خلال التصوير

الأحد 7 فبراير 2021

قال موقع "تي.إم.زد" الإلكتروني المتخصص في أخبار المشاهير وصحيفة "بوسطن جلوب"، الجمعة، إن جينيفر لورانس أصيبت قرب عينها بسبب زجاج متطاير أثناء تصوير فيلمها الجديد في مدينة بوسطن الأمريكية.



وأضاف الموقع أن الزجاج الذي تطاير جراء انفجار محكوم خلال تصوير فيلم (دونت لوك أب) "لا تنظر لأعلى" أصاب لورانس (30 عاماً) بجرح في جفنها وبنزيف، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت "بوسطن جلوب" إنه لم يعرف حجم الإصابة في الحادث الذي وقع بعد منتصف ليل الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين قريبين من الإنتاج أن لورانس كانت تمسك بوجهها عندما وصل المسعفون وتوقف التصوير الجمعة.

وامتنعت "نتفليكس" التي تعتزم توزيع هذا الفيلم الكوميدي الذي يحكم قصة عالمي فلك يحاولان تحذير العالم من نيزك سيدمر الأرض، عن التعليق على هذه التقارير، ولم يرد ممثلو لورانس بعد على طلب للتعليق.

ونقل موقع "هوليوود أوتليت ديدلاين" عن مصادر لم يكشف النقاب عنها قولها إن لورانس تتماثل للشفاء.