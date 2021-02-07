لماذا اعتذرت هيفاء وهبي عن المشاركة بـ"حرب أهلية"؟.. بيان يحسم الجدل

محمد الفلاح - لماذا اعتذرت هيفاء وهبي عن المشاركة بـحرب أهلية.. بيان يحسم الجدل

الأحد 7 فبراير 2021

أصدرت شركة العدل جروب المصرية، بيانا يحسم الجدل المثار مؤخرا بشأن اعتذار الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن المشاركة بمسلسل "حرب أهلية".



و"حرب أهلية" هو أحدث مسلسلات الفنانة المصرية يسرا، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وأكدت الشركة أن أسباب اعتذار هيفاء وهبي عن المشاركة في المسلسل "بعيدة تماما عن الاتفاقات المادية أو الملصقات الدعائية للمسلسل"، نافية كل ما نشره أحد المواقع الفنية بهذا الشأن، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وفي بيانها طلبت "العدل جروب" من كافة المواقع الصحفية ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار، والعودة إلى القائمين على الشركة لمعرفة الحقائق.

كما أوضحت الشركة أنها حريصة دائما على نشر أخبارها، وكان آخرها ما نشرته مؤخرا بشأن مشاركة الفنان السوري، باسل خياط، بطولة مسلسل "حرب أهلية".

ويحمل أحدث مسلسلات يسرا اسما مبدئيا هو "حرب أهلية"، وهو من تأليف أحمد العدل وإخراج سامح عبدالعزيز، وكان من المقرر أن تجسد هيفاء وهبي في أحداثه شخصية ضرة يسرا ضمن أحداث المسلسل، الذي كان سيشهد على أول لقاء فني بينهما.