شكرا لقرائتكم خبر عن هل تطلق إريانا جراند كليب لريمكس أغنيتها مع ميجان ذا ستايلون ودوجا كات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن إريانا جراند ودوجا كات وميجان ذات ستاليون يلقون ببعض التلميحات عن استعدادهن لأطلاق كليب للريمكس الذى تعاونت فيه الثلاث نجمات لأغنية "34+35" و فى الأساس هى أغنية إريانا جراند وهى واحدة من أغنيات ألبومه الأخير "Positions"، إلا أنها أطلقت الأغنية بطريقة الريميكس فى شهر يناير الماضى.



صزرة نشرتها اريانا جراند صزرة نشرتها اريانا جراند

شاركت كل نجمة من الثلاثة "إريانا وميجان ودوجا" صورة تجمعهن على صفحاتهن الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وهو ما اثار سلسلة من التكهنات حول إطلاق كليب خاص بريمكس أغنية "34+35" وهى خطوة منطقية لتعاونهن بالأغنية التي حققت نجاح كبير الفترة الماضية .



اريانا و دوجا و ميجان اريانا و دوجا و ميجان

يذكر أن إريانا جراند تصدرت المواقع الفنية الشهيرة نهاية ديسمبر الماضي وذلك بعد إعلان خطوبتها على وكيل العقارات دالتون جوميز، وكشفت إريانا جراند من خلال " إنستجرام " عن عدد من الصور التى جمعتها بدالتون جوميز من بينهم صور لخاتم من الماس واللؤلؤ، وعلقت جراند على الصور فكتبت: "إلى الأبد" ، وكانت إريانا جراند قد ألمحت إلى علاقتها مع دالتون جوميز خلال العام الماضى، وظهر الثنائى ليعلنا علاقتهما للعالم من خلال كليب "Stuck With U" الذى قدمته مع النجم العالمى جاستين بيبر، وهو الكليب الذى تم تصويره خلال فترة الحجر الصحى.