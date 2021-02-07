شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة: القدر لم يمهل عبد الله غيث للمشاركة فى "المال والبنون 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، إن القدر لم يمهل الفنان القدير عبد الله غيث للمشاركة فى الجزء الثانى من مسلسل "المال والبنون"، وتوفى أثناء تصوير مسلسل "ذئاب الجبل"، وكان دائما يسأل متى سنقوم بتصوير الجزء الثانى، وعندما عرضنا الدور على أخيه الفنان حمدى غيث رحب جدا ووافق على الفور.

وأكدت الفنانة فادية عبد الغنى، خلال مداخلة هاتفية فى البرنامج، شخصيتى فى المسلسل كانت جديدة على، فهى تجمع بين الظلم والطمع، كانت تريد أن تشعر بأن المال سيعوضها عن كل شىء، سواء الثقافة أو التعليم، فالشخصية كُتبت بشكل جيد، والعمل كان منسوج بشكل محترف، فهذه الشخصية هى من وضعتنى على سلم النجومية.

كما أكد الفنان أحمد عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية، هناك كمياء بينى وبين المخرج مجدى أبو عميرة، وبكون معه منطلق ومرتاح وفى أجمل حالاتى، ومن أصعب المشاهد التى قدمتها فى المسلسل مشهد الأسر أثناء النكسة والتعذيب وللصدفة قبل تصوير المشهد قابلت أحد الضباط الذين أُسروا فى النكسة.

وأكد المخرج مجدى أبو عميرة أنه كان قلقا أثناء إخراجه المال والبنون، فقد قال له ممدوح الليثى، لا بد أن تكون على قدر المسئولية، وأحمد الله أن المسلسل نجح، وكانت الدول العربية تتهافت عليه، وفى الجزء الثانى اعتذرت فايزة كمال عن عدم أداء الدور؛ لأنها أرادت تغير شىء فى السيناريو، وهذا ما رفضه الكاتب، وكذلك اعتذر شريف منير عن الجزء الثانى؛ بسبب ترتيب اسمه فى تتر المسلسل مع أحمد عبد العزيز.

وقال الفنان أحمد شاكر، كانت كواليس المسلسل جميلة، وكانت هناك روح وتشجيع للشباب الجدد وكنت أنا واحدا منهم، وكنت أتمنى أن أعمل فى الجزء الثانى منه، وأنا أعتبر نفسي أسعد الممثلين حظا؛ لأننى شاركت فى أعمال كتب لها النجاح، وأشارك هذا العام فى مسلسل الاختيار 2 الذى يعد من أهم المسلسلات، فبعد نجاح الجزء الأول الذى أوضح تضحيات الجيش الجزء الثانى يوضح دور الشرطة ودورى فيه مفاجأة، وأتمنى أن أقدم شخصية الرئيس الراحل مبارك، وقد قام بتقليد الخطاب الأخير للرئيس مبارك ببراعة.

ومر على عرض مسلسل "المال والبنون" على التليفزيون المصرى 27 عاما، وكان فاتحة خير على كل من شارك فى بطولته مثل الفنان عبد الله غيث ويوسف شعبان وأحمد راتب وحسن حسنى وهادى الجيار وفادية عبد الغنى وكان سببا فى تألق عدد من النجوم الآخرين إلى مراتب الصف الأول، أمثال الفنان شريف منير وعبلة كامل وأحمد عبد العزيز وحنان ترك.

وعُرض المسلسل بجزأيه على عامين متتاليين الأول فى 1993 والثانى فى 1995، ولم يحالف الأخير نفس النجاح السباق، وذلك لأسباب مختلفة لعل أبرزها تعلق الجمهور بشخصيات الجزء الأول.