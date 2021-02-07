شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شعبان: أتمنى عمل جزء ثالث من "المال والبنون" ومجدى أبو عميرة مخرج عبقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير يوسف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "واحد من الناس" الذى أستضاف أبطال مسلسل المال والبنون ويقدمه الإعلامي عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، المؤلف محمد جلال عبد القوي كتب سيناريو لمسلسل المال والبنون جيد جدًا عندما قرأت دورى فى المسلسل سعدت به فالمسلسل نجح وظل عايش حتى الآن بفضل المؤلف والمخرج والممثلين، فقد قدمت فيه دور سلامة فراويلة بن البلد الذى أصبح غنى بسبب الأثار والذهب وكانت نهايته مأساوية فقد أصيب بالشلل.

وأضاف يوسف شعبان، مجدى أبو عميرة مخرج عبقرى أعجبت به منذ أول عمل، وأستطاع إختيار الممثلين ببراعة، وكانت كل مشاهدى فى المسلسل تعتبر "ماستر سين" لأنني كنت أقوم بعمل معايشة كاملة.

وتابع المخرج مجدى أبو عميرة، يوسف شعبان عمل معى وأنا مساعد مخرج وكان المال والبنون أول إخراج لى وتنبأ بنجاحى وقال لى: "أنت محدش هيعرف يكلمك"، وأكد شاهين أنه يتمنى أن يكون هناك جزء ثالث من المسلسل، واعتقد أن المخرج مجدى أبو عميره والمؤلف محمد عبد القوى قادرين على عمل ذلك .

ومر على عرض مسلسل "المال والبنون" على التليفزيون المصرى 27 عاما، وكان فاتحة خير على كل من شارك فى بطولته، مثل: الفنان عبدالله غيث ويوسف شعبان وأحمد راتب وحسن حسنى وهادى الجيار وفادية عبدالغنى، وكان سبب فى تألق عدد من النجوم الآخرين إلى مراتب الصف الاول أمثال الفنان شريف منير وعبلة كامل وأحمد عبدالعزيز وحنان ترك.

عُرض المسلسل بجزأيه على عامين متتاليين الأول فى 1993 والثانى فى 1995، ولم يحالف الأخير نفس النجاح السباق، وذلك لأسباب مختلفة لعل أبرزها تعلق الجمهور بشخصيات الجزء الأول.