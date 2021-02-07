شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يغنى للعندليب فى "سهرانين" ويؤكد: كان نفسى أبقى مغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الكوميدي محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، أنه كان يهوى التمثيل منذ صغره، وكان يقدم المشاهد أمام عائلته، ثم قام بالتقديم في برنامج اكتشاف مواهب وكان بلجنة تحكيمه النجم محمود حميدة، والذي قال له إنه يحب التمثيل، ونصحه بالاشتراك في مسرح الجامعة ثم التحق أوس أوس بفرقة المخرج خالد جلال ثم مسرح مصر مع النجم اشرف عبد الباقي.

كما كشف أوس أوس أنه كان يتمني أن يصبح مغني لذلك قدم أغنية أول "مرة تحب" للعندليب عبد الحليم حافظ بشكل كوميدي على مسرح برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة، حيث حل أوس أوس والممثل محمد عبد الرحمن ضيوف علي البرنامج، واستكمالًا للفقرة الممتعة ضمن فقرات البرنامج قدم أيضًا عبد الرحمن توتا "أول مرة تحب" كتحدٍّ كوميدي اشترك فيه هو وأوس أوس.

وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" فيلم "الخطة العايمة" وشاركه في البطولة كل من: علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة كل من: على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.