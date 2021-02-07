شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان: شخصيتى فى المال والبنون مليئة بالمشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سلوى عثمان، أثناء استضافتها مع أبطال مسلسل "المال والبنون" ببرنامج "واحد من الناس" والذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة، أحببت شخصيتى في مسلسل المال والبنون فكانت شخصية مظلومة وبها الكثير من المشاعر والأحاسيس وأتذكر من أفضل المشاهد مشهدى مع الفنانة دنيا عبد العزيز التى كانت تقوم بدور ابنتى عندما انفعلت عليها وضربتها بسبب ذهابها لوالدها الذى تخلى عنا وذهب وتزوج غيرى فكانت من أمتع المشاهد التى بها الكثير من الأحاسيس.

وأكد الفنان أحمد شاكر، خلال اللقاء، أن دوره فى مسلسل المال والبنون كان يعد الدور الثالث له فى حياته الفنية، ولكنه كان بمثابه شهادة ميلاد فنية حقيقية لى، فعندما قرأت مشاهد دور الضابط فى المسلسل بدأت أبحث عن رقم المؤلف والمخرج إلى أن استطعت أن أصل لمحمد جلال عبد القوى مؤلف المسلسل وقلت له أننى أحلم بتقديم هذا الدور فرحب جدا بى، وأكد لى أن الأستاذ ممدوح الليثي قام بترشيحي للدور ففرحت جدا بهذا الترشيح وهذا الكلام.

ومر على عرض مسلسل "المال والبنون" على التليفزيون المصرى 27 عاما، وكان فاتحة خير على كل من شارك فى بطولته مثل الفنان عبد الله غيث ويوسف شعبان وأحمد راتب وحسن حسنى وهادى الجيار وفادية عبد الغنى، وكان سبب فى تألق عدد من النجوم الآخرين إلى مراتب الصف الاول أمثال الفنان شريف منير وعبلة كامل وأحمد عبدالعزيز وحنان ترك.

عُرض المسلسل بجزأيه على عامين متتاليين الأول فى 1993 والثانى فى 1995، ولم يحالف الأخير نفس النجاح السباق، وذلك لأسباب مختلفة لعل أبرزها تعلق الجمهور بشخصيات الجزء الأول.