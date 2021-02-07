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يوسف الشريف وزوجته وأحمد صلاح حسني في كواليس "كوفيد 25"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان يوسف الشريف وزوجته المؤلفة إنجي علاء والفنان أحمد صلاح حسني، خلال كواليس تصوير مسلسل "كوفيد 25 "المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ونشرت إنجي، صورا من كواليس العمل، عبر حسابها على تويتر، وعلّقت: "من كواليس مسلسل (كوفيد ٢٥) تأليفي وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجي.. دعواتكم".

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، النجوم: آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.

مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" والذي عُرض في رمضان 2020، مع النجوم عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، محمود الليثي، ناهد السباعي وغيرهم.

مسلسل كوفيد 25يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني (2)بوستر مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 (2)يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني (1)يوسف الشريف مسلسل كوفيد 25

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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