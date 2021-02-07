شكرا لقرائتكم خبر عن توتا: أعشق ألعاب سوبر مان والعساكر وأوس أوس الوحيد اللى كان معاه عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان الكوميدي أوس أوس حلقة اليوم من برنامج "سهرانين" بدلًا من النجم أمير كرارة كبداية كوميدية للبرنامج، حيث يحلا أوس أوس ومحمد عبد الرحمن توتا ضيفين على كرارة في "سهرانين"على قناة on .

وكشف عبد الرحمن أنه يعشق اللعب بألعاب الأطفال مثل سبيدرمان وسوبر مان والعساكر، فيما أشار أوس أوس، أنه مدمن ألعاب إلكترونية، وفي فقرة غنائية قدمت المغنية تاليا أغنية "طير الوروار" للسيدة فيروز.

وفي حديث عن الذكريات كشف عبد الرحمن توتا أن أوس أوس كان الوحيد في مسرح مصر الذي يمتلك سيارة، وكان حمدي المرغني ومحمد أنور يعيشان في شقة واحدة حتى أصبحا كلا منهما نجما ولديه ممتلكاته الخاصة، لكنهما يتجمعان طوال الوقت.

وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" فيلم "الخطة العايمة" وشاركه في البطولة كل من: علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة كل من: على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.