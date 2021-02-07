شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة: غيرنا تتر النهاية لـ"المال والبنون" اقتداء برسول الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، إن تتر نهاية مسلسل "المال والبنون"، تغير قبل عرض المسلسل بفترة قصيرة، وذلك لأنه كان هناك اعتراض على سب الدهر، اقتداء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذى نهانا فيه عن سب الدهر فكانت الكلمات "غريبة غرورة زى الحنش شرانية"، فقام الشاعر الكبير سيد حجاب وكتب "بحلم وأفتح عينيا على جنة للإنسانية" وأعتقد أن هذا التغيير كان فى محله.

وقالت الفنانة رجاء حسين خلال لقائها مع نجوم مسلسل "المال والبنون" فى برنامج "واحد من الناس"، الذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة، مسلسل المال والبنون كان مكتوب بشكل جيد جدا، وفكرة أن عائلة تنتقل من طبقة فقيرة تنتقل للطبقة الغنية فكانت الزوجة التى قمت بدورها لم تتغير، وذلك لعدم وجود ثقافة لديها فلم يشغلها أى شيء سوى أولادها وبيتها، فقدمت الدور بهذا المستوى بفضل توجيهات المخرج العظيم مجدى أبو عميرة الذى يمتلك أدواته، وكان إحساسه بالمسلسل كبيرا، وكان لديه بعد نظر ويخرج أفضل ما لدى الممثل.

أما الفنان رشوان توفيق قال عشقت شخصية دكتور إمام التى قدمتها فى مسلسل المال والبنون، فالعمل كان أسطوريا من ناحية الكتابة، وكان هناك تقارب بين شخصية دكتور إمام وشخصيتى الحقيقية وعندما اختارنى المخرج مجدى أبو عميرة كان يدرك ذلك، ويدرك أننى سأُخرج الشخصية على أفضل وجه، ومن أسباب نجاح المسلسل كمية النجوم التى لم توجد فى أى عمل آخر، لذلك لا بد أن تعود الدولة للإنتاج مرة أخرى كى نرى أعمالًا مثل المال والبنون.

ومر على عرض مسلسل "المال والبنون" على التليفزيون المصرى 27 عاما، وكان فاتحة خير على كل من شارك فى بطولته مثل الفنان عبدالله غيث ويوسف شعبان وأحمد راتب وحسن حسنى وهادى الجيار وفادية عبد الغنى، وكان سبب فى تألق عدد من النجوم الآخرين إلى مراتب الصف الأول أمثال الفنان شريف منير وعبلة كامل وأحمد عبد العزيز وحنان ترك.

وعُرض المسلسل بجزأيه على عامين متتاليين الأول فى 1993 والثانى فى 1995، ولم يحالف الأخير نفس النجاح السباق، وذلك لأسباب مختلفة، لعل أبرزها تعلق الجمهور بشخصيات الجزء الأول.