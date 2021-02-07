شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة: "المال والبنون" مسلسل اجتماعى دينى وهذا سر إرتباط الجمهور به إلى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، خلال لقاءه مع أبطال مسلسل "المال والبنون" ببرنامج "واحد من الناس"، الذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة، أود أن أوجه التحية والتقليد لروح القدير ممدوح الليثى عملاق الإنتاج، فمسلسل المال والبنون نشأت فكرته من خلاله، فكان دائم البحث عن أعمال المؤلفين لوضع خطته فقد تواصل مع مؤلف العمل، وظهر المسلسل للنور بفضل دعم الليثى، خاصة أنه كان هناك تحدى كبير أمام مسلسلين عملاقين وهم ليالى الحلمية ورأفت الهجان .

وأضاف أبو عميرة، أن سر استمرار نجاح مسلسل المال والبنون إلى الأن هو الكلمه التى كانت تؤكد أن المال الحرام لا يغنى ولا يثمن من جوع، بالإضافة للنجوم الكبار الذين جسدوا شخصيات المسلسل بإتقان، وكذلك الإمكانيات الإنتاجية فكل تلك العوامل أنتجت عمل يليق بالأسرة المصرية، فالمال والبنون مسلسل إجتماعى دينى وهذا سر ارتباط الجمهور به إلى الآن .

ومر على عرض مسلسل "المال والبنون" على التليفزيون المصرى 27 عاما، وكان فاتحة خير على كل من شارك فى بطولته، مثل: الفنان عبدالله غيث ويوسف شعبان وأحمد راتب وحسن حسنى وهادى الجيار وفادية عبدالغنى، وكان سبب فى تألق عدد من النجوم الآخرين إلى مراتب الصف الاول، أمثال: الفنان شريف منير وعبلة كامل وأحمد عبدالعزيز وحنان ترك.

عُرض المسلسل بجزأيه على عامين متتاليين، الأول فى 1993 والثانى فى 1995، ولم يحالف الأخير نفس النجاح السباق، وذلك لأسباب مختلفة لعل أبرزها تعلق الجمهور بشخصيات الجزء الأول.