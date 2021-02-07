شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصغير لابنته بلقاء مسجل: سرحتك يوم فرحك وقلت دى مش بنتى وكأنك عروسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصفف الشعر العالمى وخبير التجمل الراحل محمد الصغير، أنا بدأت من الصفر وكافحت وعملت مجهود كبير جدا عشان يبقى محمد الصغير براند، وأمنية حياتى يبقى في محمد الصغير 10 و20 كمان، وأنا عندى يقين إن مفيش حاجة بتقف، وبقول لكل الناس مفيش حاجة صعبة وكل حاجة ممكن تتحقق لو انت عندك إصرار انك تحققه.



محمد الصغير فى ضيافة ابنته مها الصغير

واختتمت الإعلامية مها الصغير اللقاء المسجل مع والدها في برنامج "its show time"، المذاع على قناة Cbc، قائلة: أنا مبسوطة أوى وسعيدة إنى معاك، بس مستغربة الموضوع شوية عشان والدى، ليرد عليها، زى ما سرحتك يوم فرحك قلت دى مش بنتى وأكنى بسرح واحدة عروسة، وأنا قاعد معاكى انك مش بنتى وانك واحدة بتسألنى أسئلة مهمة.



محمد الصغير

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير منذ عدة أيام بعد صراع مع فيروس كورونا، وشُيعت جنازته من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.



مها الصغير

وتلقى النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير العزاء في والدها بمنزله بمدينة 6 أكتوبر على يومين، وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم التعازى، منهم: أحمد حلمى، محمد هنيدى، ياسمين عبد العزيز، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان ماجد المصرى، شيرين رضا، إلهام شاهين محمد جمعة، أحمد رزق، عمرو يوسف، أحمد زاهر وزوجته وأولاده، شيرين رضا، رامى صبرى، المطرب أبو، الفنان شريف منير، المخرج عمرو محمود ياسين، إدوارد، الإعلامية رضوى الشربيني، حازم إمام، محمد زيدان، هاني رمزي، لبلبة، يسرا، عمرو منسي، مي عمر والمخرج محمد سامي وشقيقته ريم سامي، إيهاب فهمي، لاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته، المنتج حسام شوقى مدير عام الإنتاج بشركة سينرجى.