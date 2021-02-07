شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصغير فى لقاء مسجل: نفسى أرجع 30 سنة لورا عشان لسه فى حاجات معملتهاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصفف الشعر العالمى وخبير التجمل الراحل محمد الصغير، أنا بشتغل بنفسى رغم أن معايا ناس كتير لأنى خواف ودايما حاسس إن لسه في حاجات كتير لسه معملتهاش، وبقول دايما نفسى أرجع 20 أو 30 سنة لورا عشان لسه في حاجات معملتهاش، فأنا علطول قلقان.

وأضاف محمد الصغير، في لقاء مسجل في ضيافة ابنته الإعلامية مها الصغير في برنامج "its show time"، المذاع على قناة Cbc، أنا عندى حاجات كتير معملتهاش وربنا يقدرنى وأكبر المجال ده، لأنى بحبه جدا وعاوزه يكون على مستوى أكبر من كده كمان.

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، منذ عدة أيام بعد صراع مع فيروس كورونا، وشيعت جنازته من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.

وتلقى النجم أحمدا لسقا وزوجته مها الصغير، العزاء في والدها بمنزله بمدينة 6 أكتوبر على يومين، وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم التعازى منهم، أحمد حلمى، محمد هنيدى، ياسمين عبد العزيز، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان ماجد المصرى، شيرين رضا، إلهام شاهين محمد جمعة، أحمد رزق، عمرو يوسف، أحمد زاهر وزوجته وأولاده، شيرين رضا، رامى صبرى، المطرب أبو، الفنان شريف منير، المخرج عمرو محمود ياسين، إدوارد، الإعلامية رضوى الشربيني، حازم إمام، محمد زيدان، هاني رمزي، لبلبة، يسرا، عمرو منسي، مي عمر والمخرج محمد سامي وشقيقته ريم سامي، إيهاب فهمي، لاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته، المنتج حسام شوقى مدير عام الإنتاج بشركة سينرجى.



محمد الصغير فى ضيافة ابنته مها الصغير



محمد الصغير



مها الصغير