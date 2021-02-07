شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم ترقص على أنغام أغنية "ابن الجيران" في كواليس إحدى البروفات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ذكرياتها مع فرقتها الموسيقية في إحدى البروفات، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو من كواليس إحدى البروفات الغنائية، معلقة "أيام البروفات"، وقد لاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت الفنانة نانسي عجرم في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيتها "ابن الجيران" التي طرحتها في فبراير 2013.

وأحيت الفنانة نانسى عجرم منذ أكثر من شهر حفلة رأس السنة التى نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث غنت "آه ونص" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع طارق مدكور، كما قدمت أغنية "ياطبطب وأدلع"، وأغنية "حاسه بيك"، كما غنت نانسى أغنية "لون عيونك" ألحان طارق أبو جودة، أغنية "أخاصمك آه"، كلمات فوزى إبراهيم، ألحان محمد سعد، واختتمت الحفل بأغنية "ملوك الجدعنة"، بعدما أشعلت الأجواء بالغناء والرقص على المسرح.

وفى وقت سابق، طرحت النجمة نانسى عجرم أحدث أعمالها الغنائية "إلى بيروت الأنثى"، وذلك عبر يوتيوب، وهى مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قبانى "إلى بيروت الأنثى مع حبى"، التى قدمها قبل 39 عاما وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.



بروفة غنائية للفنانة نانسي عجرم



نانسي عجرم ترقص على أنغام أغنية ابن الجيران