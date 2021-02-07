شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف وأحمد صلاح حسنى وإنجى علاء فى كواليس مسلسل "كوفيد 25".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الكاتبة إنجى علاء عن صور جديدة من تصوير مسلسل "كوفيد 25"، المقرر طرحه في موسم دراما رمضان القادم 2021، وهو من إنتاج شركة سينرجى، من تأليف إنجى علاء، إخراج أحمد نادر جلال.

ونشرت إنجى علاء، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورا للنجم يوسف الشريف والفنان أحمد صلاح حسنى، وعلقت قائلة: "من كواليس مسلسل كوفيد 25 تأليفي وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجي دعواتكم كوفيد 25".



أنجى علاء عبر تويتر

وتعاقدت الشركة مع عدد من النجوم الشباب للمشاركة في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، وهم كالتالى: يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

يشار إلى أنت الفنان إدوارد إلى قائمة أبطال مسلسل "كوفيد 25" حيث يقدم دورا محوريا فى أحداث المسلسل، الذى يخرجه أحمد نادر جلال، ويعرض فى 15 حلقة فقط، وهى نوعية جديدة من المسلسلات تقدمها شركة سينرجى لإمتاع الجماهير.