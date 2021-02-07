شكرا لقرائتكم خبر عن برومو مسلسل حلوة الدنيا سكر يحقق 2 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل برومو مسلسل "حلوة الدنيا سكر" إلى 2 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط منذ طرحه، من بطولة النجمة هنا الزاهد والفنان ومحمود عبد المغنى، كما يشارك كوكبة من نجوم الفن.

وكتب حساب شركة سينرجى، عبر موقع تويتر: "في أقل من 24 ساعة برومو مسلسل حلوة الدنيا سكر يحقق 2 مليون مشاهدة، وعلشان تشوف البرومو دوس علي اللينك ده".

وكانت طرحت قناة DMC البرومو الأول لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، للنجمة هنا الزاهد والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وذلك عبر حساب القناة على انستجرام، مع تعليق:"استنونا في مسلسل حلوة الدنيا سكر مع هنا الزاهد ومحمود عبد المغني ونجوم تانيين كتير قريبا على dmc

وسبق وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن شخصية جديدة من الشخصيات التى تؤديها ضمن المسلسلها وهى شخصية "ساندى إبراهيم التابعى"، حيث ظهرت وشعرها باللون المائل للأحمر، بعد كشفها مؤخرا عن شخصية "مريم" التى ارتدت فيها الحجاب.

وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتى كل حلقة فى 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة".

ويشارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.