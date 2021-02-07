شكرا لقرائتكم خبر عن "الحب والدعم".. الشقيقتان ملك وليلى زاهر: لا يوجد منافسة بيننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الأيام الماضية وجود منافسة بين الشقيقتين ليلى و ملك زاهر بعد عودتهما للتمثيل مرة أخرى، وذلك خلال عرض مسلسل " في بيتنا روبوت " الذى تشارك فيه ليلى، فضلا عن عرض مسلسل " لؤلؤ" الذى تشارك فيه ملك، ولكن ذلك غير صحيح بل تقدم كل منهما للأخرى كل الحب والدعم، ودائما تنشران صورا داعمة لبعضهما البعض عبر حساباتهم على إنستجرام، وقد نشرت ليلى صورة لشقيقتها ملك وهى معها وتدعمها في الكواليس قبل ظهورها فى برنامج معكم مع أبطال مسلسل "فى بيتنا روبوت"، مع الإعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة CBC، وكتبت ليلى على الصورة:" سندى".



ليلى و ملك أحمد زاهر

كما عبرت الفنانة الشابة ليلي زاهر عن حبها الكبير لشقيقتها ملك زاهر، ونشرت مجموعة صور مصحوبة بتعليق :"دايما هنفضل في ظهر بعض و مع بعض في الحلو و الوحش ودايماً هفضل اتعلم منك كل حاجة عشان انتي أشطر واحدة في الدنيا وأحلي أخت في الدنيا بحبك يا أطيب ملوكي".

وقالت ملك في تصريحات سابقة:" نتمنى النجاح لبعض ليلى دى أختى و حبيبتى وبعتبر نفسى أنا اللى مربياها والفرق بينا 9 شهور بحس انى أنا مامتها وعاوزه اشوفها أفضل ممثلة في الدنيا والمنافسة مع ناس تانية مش مع أختى".



ليلى و ملك

مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.