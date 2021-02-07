شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها مالك × 5 صور عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد ابنها مالك، اليوم السبت، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورًا تذكارية بصحبة ابنها الذي وجهت له رسالة بمناسبة عيد ميلاده.

وقالت الفنانة هنا شيحة عبر إنستجرام: "من لحظة ولادتك أضاءت حياتي.. ابني، ملاكي، دفئي، نوري، حبي الأبدي... أحبك يا مالك اليوم هو الاحتفال بعيد ميلادك.. أنا فخور جدًا بك بارك الله فيك حبيبي".



هنا شيحة مع ابنها

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة هنا شيحة عن مرض والدتها، ما أثار قلق متابعيها على حالتها الصحية، حيث لم تكشف هنا عن المرض الذى أصاب والدتها، واكتفت بنشر صورة تجمع والدتها ووالدها، وكتبت فى تعليقها عليها: "سلامتك يا أمى"، وقد شاركت الصورة مع جمهورها من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابها على موقع انستجرام.

وفى سياق آخر، شاركت الفنانة هنا شيحة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام بصورة لها مؤخرا معلقة: "أعدنى إلى ضوء الشمس"، ولاقت الصورة تفاعل الآلاف بين معجبيها على المنصة الاجتماعية، لكن إحدى المتابعات تطاولت على الفنانة هنا شيحة عبر خاصية التعليقات المتاحة على انستجرام، حيث علقت قائلة :"دمك يلطش.. ماتنحبين أبدًا"، ما دفع الفنانة هنا شيحة للرد عليها قائلة: "شكرا.. اعملي أن فولو علشان دمك ميتحرقش من حلاوتي ولذاذتي وبوستاتي".



ابن هنا شيحة



مالك نجل هنا شيحة



هنا شيحة في صور عائلية