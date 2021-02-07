شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق "بالكلابشات" للترويج لمسلسله الجديد فى يوم وليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد رزق، على الترويج لمسلسله الجديد "في يوم وليلة"، بنشر صورة للبوستر الرسمي عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، للإعلان عن الموعد المقرر له عرض المسلسل، وكتب قائلاً: "إن شاء الله 20 فبراير على قناة أون يارب يعجبكم".

وطرحت قناة ON، البرومو الرسمي لمسلسل "في يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، واحتوى البرومو على مشاهد إثارة وتشويق، حيث ظهر أحمد رزق مسجوناً في بعض اللقطات، فضلا عن أنه ظهر في أكثر من لوك في البرومو، بالإضافة إلى أن البرومو احتوى على مشاهد أكشن خطرة .

وتتابع المخرجة شرين عادل، مونتاج حلقات مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، حيث أوشكت على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل الذى سيعرض فى 35 حلقة.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.