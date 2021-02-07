أهالي أسوان يلتفون حول محمد رمضان خلال تصوير "موسى" (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

التف عدد من أهالي محافظة أسوان، حول الفنان محمد رمضان خلال تصوير مسلسله الدرامي "موسى" المقرر أن يخوض به المنافسة في موسم رمضان المقبل.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو، يرصد من خلاله التفاف أهالي أسوان حوله، عبر ستوري حسابه على موقع إنستجرام، ظهر فيه وهو يلتقط صورًا مع جمهوره بينهم سيدات وأطفال.

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.