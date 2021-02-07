إصابة حفيد عماد رشاد في عينيه.. ووالدته: "دموعي تغمرني وقلبي يعتصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرض أدهم حفيد الفنان عماد رشاد، مؤخرًا لإصابة في عينيه حسبما كشفت والدته ياسمين عماد رشاد.

وكتبت ياسمين ابنة الفنان عماد رشاد، عبر حسابها على "فيسبوك": "أكتب لكم ودموعي تغمرني.. وقلبي يعتصر.. فأنا أم لأجمل وأطيب خلق الله.. ابني وقرة عيني أول فرحتي ونصف عمري.. مستقبلي وعمري القادم وعملي اللي هيكمل في الدنيا بعد ما أمشي، أدهم، على قد حبي لضنايا، على قد وجع قلبي اللي اتعصر من الألم على عينه".

وتابعت: "حامدة وشاكرة وراضية بما كتبت عليا يا رب، راضية ومحتسبة وأتمنى أن أي ابتلاء بيحصل يكون سبب في قربي وقرب ابني منك يا رب العالمين، بس الرضا بالمكتوب عمره ما هيخليني أبطل ادعي لك يا رب العالمين.. يا رب يا قادر على كل شيء ترجع لابني نور عينيه.. يا الله يا مالك الملك يا شافي يا معافي.. رجع لابني وحبيبي وقرة عيني نور عينيه".

وأضافت: "يا رب ما حد يزهق مني، طلبت منكم تدعوا لأدهم وممتنة وبحمد ربنا على كم الدعاء اللي جاله بس طمعانة في كرمكم وفي حبكم وفي إخلاصكم وفي قربكم من ربنا.. يمكن تكون من نصيبكم الاستجابة.. أرجوكم الدعاء يغير القدر.. وربنا قالها صريحة ادعوني أستجب لكم.. يمكن دعائي لوحدي مش كفاية.. أرجوكم ساعدوني وادعوا معايا في كل صلاة وكل ما تفتكروا ادعوا لأدهم ابني ربنا يرد له نور عينيه.. اللهم استجب يا رب".