أشرف زكي ينهي خلاف شريف دسوقي والجنايني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نجح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في إنهاء الخلاف الذي وقع بين الفنان شريف دسوقي والمنتج أحمد الجنايني بسبب فيلم "وقفة رجالة".

وحرص زكي، على عقد جلسة صلح بين الدسوقي والجنايني بمسرح النقابة، لإنهاء الخلافات بينهما.

وكان الفنان شريف دسوقي، هاجم المنتج أحمد الجنايني، مهددًا بتصعيد الأمر في حالة عدم حصوله على تعويض نظير إصابته أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة".

فيلم"وقفة رجالة" يُعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته: ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وإخراج أحمد الجندي.