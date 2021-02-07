درة بصحبة كلبها ونسرين طافش أمام حمام السباحة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش أحدث إطلالة لها من أمام حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العقل الواعي هو القادر على إحترام الفكرة حتى ولو لم يؤمن بها.. نجيب محفوظ" .

درة

ظهرت الفنانة درة بصحبة كلبها في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شوكولاتة بالحليب".

إيمي طلعت زكريا

الفنانة إيمي طلعت زكريا، ظهرت مرتدية شنطة مدرسة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رزان مغربي

نشرت الفنانة رزان مغربي، صورة لها داخل أحد النوادي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأيام المشمسة هي أيامي المفضلة".

مي سليم

الفنانة مي سليم، نشرت أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أصعب حاجة بالنسبة لي الإنتظار".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت بمقطع من أغنيتها الجديدة "عقلي وقف": "أنا جاية أهو بعترف علشان لو حد في يوم ما أعرفش، خلاص أهو عرف إني بحبك".

رولا سعد

الفنانة رولا سعد، نشرت صورة لها بأحد الأماكن العامة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تنظر خلفك فهناك أشياء قد تألمك.. ركز جيدًا أمامك فهناك مستقبل مشرق ينتظرك".

سلمى أبو ضيف

طرحت الفنانة سلمى أبو ضيف، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشعر الطبيعي المجعد".

بسنت صيام

كشفت الفنانة بسنت صيام، عن صورة لها من الموضة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الموضة ليست شيئًا موجودًا في الفساتين فقط".

مادلين مطر

نشرت الفنانة مادلين مطر، صورة لها قبل اكتشاف فيروس كورونا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صورة من أيام ما كان الأكسجين يعطى مجانا.. الكورونا حرمنا كتير أشياء بالحياة ومنها السفر.. اشتقت للمطارات والضحك والمشي وآخد صور تذكارية واشتقت اتعرف على تقاليد شعوب جديدة وجرب أكلاتهن.. أجمل طريق هو طريق المطار والباقي كلام".