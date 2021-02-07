سيد رجب يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالته الصحية بعد إصابته بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان سيد رجب، تطورات حالته الصحية بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وقال رجب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، مساء السبت، إنه في تحسن كبير، عكس ما تردد خلال الساعات الأخيرة الماضية حول تدهور حالته الصحية.

وأشار إلى أنه يخضع حاليا للعزل المنزلي ويطبق البروتوكول العلاجي، مضيفا: "أنا تمام الحمد لله.. وأشكر الجمهور على الاهتمام بحالتي الصحية".

سيد رجب يعرض له حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم "وقفة رجالة"، بطولته ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، من تأليف هيثم دبور.

من ناحية أخرى، يشارك سيد رجب في مسلسل "تقاطع طرق"، مع الفنانة منى زكي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.