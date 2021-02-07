محمد عباس ينضم لمسلسل "حرب أهلية" مع يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان الشاب محمد عباس في مسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

يجسد محمد عباس خلال أحداث مسلسل "حرب أهلية" شخصية بائع في أحد محلات الألعاب الإلكترونية.

وبدأ فريق عمل "حرب أهلية" التصوير في منطقة الشيخ زايد بعد عودة المخرج سامح عبد العزيز من أسوان، حيث كان يصور فيلمه الجديد "تماسيح النيل"، في محاولة للانتهاء من العمل مع الأيام الأولى من شهر رمضان بعد تأخر بدء تصويره نسبيا.

ويواصل أحمد عادل مؤلف "حرب أهلية" كتابة الحلقات ويسعى لتسليم آخر الحلقات نهاية فبراير الجاري.

"حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، ويدور العمل فى إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل "حرب أهلية" تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته يسرا، جومانة مراد، جميلة عوض وخالد أنور، جميلة عوض وآخرون.

يشار إلى أن محمد عباس شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها "ظل الرئيس" مع الفنان ياسر جلال، "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، و"حكايات بنات".