هذا الممثل سيكون زوج جينيفر لوبيز بدلاً من آرمي هامر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 01:37 صباحاً - جينيفر لوبيز ليست مغنية بوب وممثلة عادية بل تعتبر من أنجح الفنانات اللاتينيات في العالم إلى جانب شاكيرا،ولا يناسبها أي ممثل ليكون زوجها في أحد أفلامها الجديدة الذي تستعد لتصويره، ويجب أن يكون ممثلاً يضاهيها موهبةً في الأداء،وأيضاً في الجمال والوسامة،فمن هو الممثل الذي سيؤدي بسعادة وإتقان دور عريسها في فيلمها القادم المرتقب؟

بحسب وسائل الإعلام،أصبح شبه مؤكد أن الممثل الوسيم جوش دوهامل"48 عاماً" الناجح بأداء البطولة في أفلام رومانسية شهيرة، هو شريك المغنية والممثلة الأمريكية من أصول لاتينية الشهيرة جينيفر لوبيز "51 عاماً" في بطولة فيلمها الجديد "Shotgun Wedding" ،وفاز جوش دوهامل بالترشيح النهائي والدور بعد تنحي وانسحاب مرشحه الأول الممثل آرمي هامر.

وأعربت إيرين ويسترمان ،رئيسة الإنتاج في مجموعة "Lionsgate Motion Pictures Group" عن فخرها باختيار جينيفر لوبيز وجوش دوهامل لبطولة فيلمهما الجديد:"Shotgun Wedding" ،فقالت ببيان لها: " لا يمكننا أن نكون إلا أكثر سعادة لعروسنا وعريسنا في حفل زفاف البندقية هذا" .

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جوش وجينيفر: ثنائي سينمائي ممتع



وتابعت ويسترمان: " نحن نعلم أن جوش وجينيفر سوف يصنعان زوجين مقنعين ومثيرين على الشاشة وسيكونان شريكين ممتعين في السجال، بعد أن يتحول حفل زفافهما إلى كابوس لا ينسى"،وانضمت الممثلتان سونيا براغا وجينيفر كوليدج إلى فريق الفيلم بدوري أمهات العروسين ،وفقاً لموقع "ديدلاين".

ويعتقد البعض أن انسحاب آرمي هامر خسارة له لأنه فيلم كوميدي رومانسي رفيع المستوى،واختيار جوش دوهامل بديلاً له،اختيار رائع في مكانه.

وتدور أحداث الفيلم الرومانسي الكوميدي حول عروسين يفاجآن باختطاف أفراد عائلتيهما ،فيسعيان لإنقاذهما بأي ثمن،وتدور مواقف رومانسية عديدة في أثناء ذلك.

يشار إلى وجود مزاعم بكتابة الممثل آرمي هامر رسائل مسيئة غير لائقة عبر الإنترنت لامرأة مدعياً أنه آكل لحوم بشر ويريد شرب دمها، مما أساء إلى سمعته،وزوجته السابقة إليزابيث تشامبرز وأم أطفاله مصدومة ومدمرة نفسياً من انتشار هذه المزاعم حول زوجها السابق،ونفى آرمي هامر فضيحة رسائله المزعومة في وسائل التواصل الإجتماعي ،وأكد إنها محض أكاذيب ليست إلا،وشجب الهجمة الإلكترونية الشريرة ضده، وقال : "أنه لا يستطيع ترك أطفاله لمدة 4 أشهر لتصوير فيلم في الدومنيكان في هذه الظروف"،لهذا قرر الإنسحاب من فيلم :"Shotgun Wedding" وأيدته شركة الإنتاج ودعمت قراره،وفقاً لوسائل إعلام مختلفة وموقع "فاريتي".

ومن المفترض بدء تصوير الفيلم الرومانسي الكوميدي المثير لجينيفر لوبيز وجوش دوهامل في شهر مارس- آذار المقبل في الدومنيكان.