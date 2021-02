شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد جيتا يحيى حفلا أون لاين على مهبط طائرات هليكوبتر بالإمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الدى جى العالمى ديفيد جيتا حفلاً على مهبط طائرات هليكوبتر بالإمارات، ضمن مبادرة جمع التبرعات لدعم اليونيسف، بالإضافة إلى حملة "التعليم دون انقطاع"، التى أطلقتها دبى العطاء لمعالجة آثار تفشى وباء كورونا على التعليم.

ونشر الحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" الحفل ألفني، وعلقت:" الدى جى العالمى ديفيد جيتا عرضاً مميزاً عبر الآنترنت من على مهبط الهليكوبتر لبرج العرب، حيث هدف جيتا من خلال هذه المبادرة إلى جمع التبرعات لدعم اليونيسف، بالإضافة إلى حملة "التعليم دون انقطاع"، التى أطلقتها دبى العطاء لمعالجة آثار تفشى وباء كوفيد-19 على التعليم".

وترجع أصول الدى جى العالمى ديفيد جيتا إلى المغرب ويحمل الجنسية الفرنسية، وهومن عائلة ميسورة للغاية مما جعله يتفرغ لموهبته ويعيش مع الموسيقى منذ طفولته الذى عشق فيها نوع الموسيقى الهأوس، وتنبأ بأنه سيجتاح العالم خلال السنوات القادمة، وبألفعل حصل ما توقع أطلق ألبومه الأول عام 2002 والذى حمل اسم Just a Little More Love وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً حيث لمع اسمه بشكل كبير.





وكانت أطلقت حملة "دبى العطاء"، وهى جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووزارة التربية والتعليم،، حملة "التعليم دون انقطاع"، وهى حملة وطنية لجمع التبرّعات، تهدف إلى معالجة آثار تفشى وباء كورونا على تعليم الأطفال والشباب فى الإمارات ، وتدعو إلى تقديم تبرّعات مالية وعينية لدعم الأطفال والشباب من العائلات المتعففة، التى لا تستطيع شراء جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي، والآنضمام إلى أقرأنهم فى "التعلّم عن بُعد" بشكل آمن من منازلهم.