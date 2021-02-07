شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ينهى خلاف شريف دسوقى وأحمد الجناينى بمسرح نقابة الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الخلاف الذى دب مؤخرًا بين الفنان شريف دسوقى الشهير بـ"سبعبع"، والمنتج أحمد الجناينى بسبب فيلم "وقفة رجالة"، حيث جمع الاثنين بمسرح النقابة وتم إنهاء الخلافات الذى وصفها الفنان شريف دسوقى لـ"الخليج 365"، بسوء التفاهم والتسرع في الحكم على الأمور.

وقال دسوقى، إنه يكن كل الاحترام للمنتج أحمد الجناينى، وأن ما حدث منه تسرع دون قصد، كما قدم الاعتذار لشريف زلط، أحد القائمين على فيلم "وقفة رجالة".





وكان الفنان شريف دسوقى قد هاجم المنتج أحمد الجناينى وهدد بتصعيد الأمر في حالة عدم حصوله على تعويض نظير إصابته أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة".





يذكر أن فيلم "وقفة رجالة"، يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد، وإخراج أحمد الجندى.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.



