شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بالجلباب الصعيدي بأسوان بعد تصوير بعض مشاهد مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد رمضان على التواجد بين جمهوره في إحدى المناطق الأثرية بأسوان خلال تصويره مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.

وشارك الفنان محمد رمضان متابعيه ومعجبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري، ظهر فيه وهو يلتقط صورًا مع جمهوره من بينهم عدد من الأطفال، وذلك قبل مغادرته أسوان متجها إلى القاهرة.



أحدث ظهور للفنان محمد رمضان

وعاد النجم محمد رمضان وأسرة مسلسله الجديد "موسى" من أسوان إلى القاهرة، بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل فى المدينة النوبية، التى استغرقت 4 أيام وجمعت بينه وبين عبير صبرى وهبة مجدى ورياض الخولى وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين، ومقرر استئناف التصوير فى القاهرة مباشرة.

وكانت شركة سينرجى قد طرحت منذ أيام، تريلر أول قصير من مسلسل "موسى"، كترويج للعمل المنتظر، وظهر "رمضان" مترديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التى تدور حولها العمل وهى فترة الأربعينيات وسيظهر ذلك فى الديكورات والملابس والتفاصيل الخاصة بالعمل.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



الفنان محمد رمضان



النجم محمد رمضان وسط الأطفال



محمد رمضان يحمل طفلة



محمد رمضان في أسوان