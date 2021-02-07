شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يشوق جمهوره لثانى أغانى ألبومه الجديد "لسه": "أوعدكم بأحلى أغنية حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب رامى جمال، لطرح ثانى أغانى ألبومه الجديد "ولسه"، من كلمات أحمد المالكى وتوزيع نادر حمدى، موضحا أنه سعيد بردود الأفعال الإيجابية على أغنية الأولى "ولسه" والتي جاءت على اسم الألبوم.

وكتب رامى جمال، عبر حسابه بموقع تويتر:"الحمد لله علي رد فعلكم على أول أغنية وإن شاء الله التانية قريبًا جدًا أغنية عيد الحب كلمات المختلف أحمد المالكي ألحان العبقري @SahamTunes توزيع المبدع نادر حمدى أوعدكم بأحلي أغنية حب في مشواري الصغير".



رامى جمال تويتر

وحققت أغنية " ولسه" للفنان رامى جمال، أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب في الأسبوع الأول بعد طرحها، وهى أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، وقد طرحها الخميس الماضى، من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ألبوم رامى جمال سيكون بعنوان "ولسه"، سيتم طرحه بشكل متتابع خلال عام2021 ، ويضم 10 أغنيات، وتعاون فيها مع مجوعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في الألبوم وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهم "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدى".

يذكر أن آخر أعمال رامى جمال كان ألبوم "أنا لوحدى"، والذى شارك فيه رامي جمال كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.