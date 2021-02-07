شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو يحتضن كلبه أثناء التحضير لمشهد بأحدث أفلامه..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم روبرت دى نيرو عن حبه للكلاب بصورة كبيرة حتى وإن كان الأمر خلال كواليس أعماله، مثلما ظهر فى لوكيشن تصوير أحدث أفلامه الذى يقوم بتصويرها حالياً، حين ظهر وهو يقوم بالاستعداد لمشهده خلال فيلمه الجديد الذى يتعاون فيه مع المخرج ديفيد أو راسل، وهو يحمل كلبا، في حين كان معه أوراق بدا خلالها أنه يقرأ منها استعداداً لتصوير المشهد وفقاً لما ذكره موقع الديلى ميل خلال تقريره.



دى نيرو يحمل كلبه ويحمل السكريبت أيضاً

ويتضمن الفيلم الذى لم يتم تحديد اسمه بعد عددا كبيرا من النجوم والنجمات، منهم كريستيان بيل وجون ديفيد واشنطن، بالإضافة إلى النجم ذي الأصول المصرية رامى مالك، حيث يتواجدون جميعًا ضمن فريق الفيلم، وذلك وفقاً لما نشره موقع "ديلى ميل"، وعدد من المواقع الأجنبية.



روبرت دى نيرو يحتضن كلبه

كما يعد الفيلم هو الأول فيلم يخرجه منذ أن أخرج فيلم Joy، وتعتبر مارجوت روبى ممثلة ومنتجة سينمائية أسترالية من مواليد 2 يوليو 1990، ورشحت فى وقت سابق لجائزتي أوسكار وجائزة بافتا، كما وضعتها مجلة تايم في عام 2017 ضمن قائمة أكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم. وفي 2019 كانت ضمن أعلى الممثلات أجرًا في العالم.