شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصغير فى لقاء سابق: إيمانى وحبى لمهنتى سبب نجاحى وبحب أثقف نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خبير التجميل، ومصفف الشعر الراحل محمد الصغير، إحنا مصنفين من أهم 10 في العالم في مجال الكوافير، وسر نجاحى هو إيمانى بالمهنة وحبى لها كان الدافع الأساسى أنى أوصل للمرحلة دى، وطبعًا التوفيق من عند ربنا وأنى اشتغلت على نفسى كتير عشان حبيت مهنتى وهى حبتنى.

وأضاف الراحل محمد الصغير في لقاء مسجل مع ابنته الإعلامية مها الصغير في برنامج "its show time"، المذاع على قناة CBC، أنا كنت على يقين أن المهنة دى لازم تحترم في بلدنا والعالم بتاعنا لأنى لما اشتغلت برة وخاصة في باريس لقيتهم مصنفنها في وزارة السياحة لأنها بتجذب السياح يجوا مخصوص عشان يعملوا كوافير.



محمد الصغير فى ضيافة ابنته مها الصغير

وتابع محمد الصغير، قررت أنى لازم أطور المهنة ويكون ليا مكان في العالم العربى، وده لأنى حسيت بقيمتها وحطيت خطة أنى أعلم الناس ولما علمتهم انتشرت على مستوى مصر، وأنا بدأت زى أي ولد صغير بيحب المهنة واشتغلت رغم أنى مكنتش محتاج لها أوى ولكن اشتغلتها عن طريق خالى.



محمد الصغير

واستكمل محمد الصغير: أنا اشتغلت على نفسى جامد جدًا ورغم أنى مكملتش تعليم وطالع من تانية إعداد ولكنى بقرأ وبحب أثقف نفسى واتثقفت من المجتمع كمان، وأنا دايمًا بقول لكل الشباب أن الإنسان مش تعليم ولا عنجهاية ولكن لازم التثقيف لأنه حاجة مهمة جدًا، وأنا بطلب من الناس اللى بيشتغلوا معايا يثقفوا نفسهم ودايما بجيبلهم ناس عشان ياخدوا ورش عمل عشان يبتكروا ويعملوا حاجة جديدة



مها الصغير

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير منذ عدة أيام بعد صراع مع فيروس كورونا، وشيعت جنازته من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.



محمد الصغير وابنته مها الصغير

وتلقى النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير العزاء في والدها بمنزله بمدينة 6 أكتوبر على يومين وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم التعازى منهم، أحمد حلمى، محمد هنيدى، ياسمين عبد العزيز، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان ماجد المصرى، شيرين رضا، إلهام شاهين محمد جمعة، أحمد رزق، عمرو يوسف، أحمد زاهر وزوجته وأولاده، شيرين رضا، رامى صبرى، المطرب أبو، الفنان شريف منير، المخرج عمرو محمود ياسين، إدوارد، الإعلامية رضوى الشربيني، حازم إمام، محمد زيدان، هاني رمزي، لبلبة، يسرا، عمرو منسي، مي عمر والمخرج محمد سامي وشقيقته ريم سامي، إيهاب فهمي، لاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته، المنتج حسام شوقى مدير عام الإنتاج بشركة سينرجى.