شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل فيلم "آل هارون" يبدأ التحضيرات النهائية استعدادًا لبدء التصوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق عمل فيلم "آل هارون" التحضيرات النهائية، استعدادًا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم آل هارون من إنتاج حسني محمود، وشركته مومنت برودكشن، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام.

ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الممثلين والأسماء اللامعة، بينهم، منذر ريحانة، أحمد وفيق، وإيهاب فهمي، وعبير صبري، ومحمد عز، وفاطمة الشارنوبي، وأحمد عبد الله.

تدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير، حول تشكيل عصابي وتجار آثار يتسبب الخلاف بينهم في نشوب نزاعات دموية.

فيلم «آل هارون» من إنتاج حسنى محمود، وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير بشكل جديد.

ويدير غرف صناعة العمل، محمد كمال كمشرف عام على الإنتاج، ومحمود الشاذلي، وإدوارد نبيل كمنتج فني، ومدير إنتاج.



ال هارون خلال الاستعدادات النهائية



التحضيرات النهائية استعدادًا لبدء التصوير



التحضيرات النهائية لآل هارون



تحضيرات ال هارون النهائية



صناع فيلم ال هارون خلال التحضيرات النهائية



صناع فيلم آل هارون



فريق ال هارون يبدأ التحضيرات النهائية



فريق عمل آل هارون



فريق عمل فيلم آل هارون التحضيرات النهائية استعداد لبدء التصوير



فريق عمل فيلم آل هارون التحضيرات النهائية



فريق عمل فيلم آل هارون خلال التحضيرات النهائية



فريق عمل فيلم آل هارون



فريق فيلم آل هارون التحضيرات النهائية



فريق فيلم ال هارون



فن ينشر على الساعة 8



فيلم آل هارون التحضيرات النهائية



فيلم آل هارون في التحضيرات النهائية



فيلم ال هارون