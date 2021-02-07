شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حفيد الفنان عماد رشاد في عينيه.. ووالدته تعلق: أرجوكم ساعدوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض "أدهم" حفيد الفنان عماد رشاد لوعكة صحية مؤخرًا، حيث كتبت ياسمين ابنة النجم عماد رشاد عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: "أكتب لكم ودموعي تغمرني.. وقلبي يعتصر.. فأنا أم لأجمل وأطيب خلق الله.. ابني وقرة عيني أول فرحتي ونصف عمري.. مستقبلي وعمري القادم وعملي اللي هيكمل في الدنيا بعد ما أمشي، أدهم علي قد حبي لضنايا علي قد وجع قلبي اللي اتعصر من الألم علي عينه".

وأضافت ياسمين عماد رشاد: "حامدة وشاكرة وراضية بما كتبت عليا يا رب، راضية ومحتسبة وأتمني أن أي ابتلاء بيحصل يكون سبب في قربي وقرب ابني منك يا رب العالمين، بس الرضا بالمكتوب عمره ما هيخليني أبطل أدعي لك يا رب العالمين.. يا رب يا قادر علي كل شيء ترجع لابني نور عينيه.. يا الله يا مالك الملك يا شافي يا معافي.. رجع لابني وحبيبي وقرة عيني نور عنيه".



ياسمين رشاد عبر انستجرام

وتابعت :"يا رب ما حد يزهق مني طلبت منكم تدعو لأدهم وممتنة وبحمد ربنا علي كم الدعاء اللي جاله بس طمعانه في كرمكم وفي حبكم وفي اخلاصكم وفي قربكم من ربنا ... يمكن تكون من نصيبكم الاستجابة ... أرجوكم الدعاء يغير القدر ... وربنا قالها صريحة ادعوني استجب لكم ... يمكن دعائي لوحدى مش كفاية أرجوكم ساعدوني وادعوا معايا في كل صلاة وكل ما تفتكروا ادعوا لادهم ابني ربنا يرد له نور عنيه ... اللهم استجب يا رب ".