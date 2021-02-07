شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون تحتفل بعيد ميلاد صديقتها برقصة صامته ورسالة حب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية ميلي بوبي براون، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو من احتفالات عيد ميلاد صديقتها المقربة، حيث نشرت مقطع فيديو لها وهى ترقص برفقه صديقتها في يوم ميلادها، بالإضافة الى مشاركة صورة لها وهى نائمة وبجوارها كلبها.

وظهرت براون في الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهي ترقص على الموسيقي الصمتة لتوجه رسالة حب لصديقتها بمناسبة اتمامها عامها الـ 19.

وكانت قد ظهرت براون، منذ عدة اسابيع في أحد المتاجر برفقة أصدقائها، وهى ترتدى الكمامة الطبية التزاما بالتعليمات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت بوبي صاحبة الـ 16 عاماً، صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تقضي أوقاتها مع اصدقائها، قبل الإعلان عن طرح الموسم الجديد من مسلسلها الشهير Stranger Things خلال الفترة القادمة.