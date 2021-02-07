شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يكشف عن تعاون فنى جديد مع عمرو مصطفى بعد الصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الشاعر الغنائى تامر حسين، مع الملحن عمرو مصطفى، في أول عمل فنى بعد انتهاء الخلاف بينهما والذى امتد لأكثر من عام، حيث نشر تامر عبر حسابه بموقع تويتر، صورة تجمعهم، وعلق قائلاً: "soon".



تامر حسين عبر تويتر

وانهال متابعو تامر حسين، عبر فيس بوك، حول العمل الفني الجديد، وبارك أخرون الصلح، حيث كتب أحدهم:"ايوه بقي هو ده الكلام أخيرًا هتعمل حاجة جامدة مع عمرومصطفي، وعلقت نادين: "الله عمرو مصطفى مع تامر الله حاجة جامدة اوى"، ويرى آخر: "موفق إن شاء الله ونسمع حاجة حلوة".

وكان كشف الشاعر تامر حسين، من قبل عن أسباب خلافه في تصريحات سابقة إن الملحن عمرو مصطفى هو أول من قدمه في الوسط الغنائى، وله فضل كبير عليه، ويعتبره بمثابة شقيقه وكلماته نالت إعجاب مصطفى، حيث علق حسين قائلا: "عمرو مصطفى قالى ذوقك حلو".

وأضاف خلال تصريحات إعلامية " أنه حاليا على خلاف معه على المستوى الشخصى، حيث اتهمه بالباطل مع الهضبة عمرو دياب، وتحدث معه بعد أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وقال له مش عاوزك تدى الأغانى اللى كتبتها للهضبة وبالفعل كلمت الهضبة وقال لى موافق، وبالفعل فضلت عمرو مصطفى على الهضبة".

وتابع تامر حسين قائلا: "عشت مع عمرو مصطفى حوالى 15 سنة، وربطتنا علاقة قوية جدا ووقف جنبى في فترة وفاة والدى، ووالدته زى والدتى بالظبط ولا يوجد فرق بيننا، ولكن أنا زعلان منه ومشاكلنا الشخصية لن تتحل على السوشيال ميديا، ولو أساء لى مش هرد".