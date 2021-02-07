شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يتعاون مع المخرجة بتول عرفة في أحدث أغنياته: قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق المطرب محمد محسن جمهوره لأحدث أغنياته التي يتعاون فيها مع المخرجة بتول عرفة، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له معلقًا: "قريبا.. ترقب.. بتول عرفة"، فيما علقت المخرجة بتول عرفة عبر تويتر قائلة: "قريباً.. إن شاء الله محمد محسن - أهلاً بيك.. إخراجى".



محمد محسن عبر تويتر

وطرح الفنان محمد محسن، أغنيته الجديدة "عطشان"، في وقت سابق، وهى من كلمات مصطفى إبرهيم، ألحان محمد محسن، توزيع موسيقى رفيق عدلى، مكساج وماستر أسامة الهندى، لوحات طاهر عبد العظيم، إخراج محمد خيرى.



صورة نشرها الفنان محمد محسن

كما طرح محمد محسن النشيد الوطنى السابق لمصر «اسلمى يا مصر إننى الفدا.. ذى يدى إن مدت الدنيا يدًا» قبل أن يتبدل ‏إلى "بلادى بلادى" وقدمه محسن فى شكل جديد من إخراج حسام حامد.

وفي وقت سابق، ظهر الثنائى محمد محسن وزوجته هبة مجدى فى فوتوسيشن جديد خطفا به الأنظار، حيث نالت الصور إعجاب متابعيهما الذين عبروا عن ذلك من خلال التعليقات عبر الحساب الشخصى للفنانة هبة مجدى على موقع "إنستجرام"، بعدما نشرت 4 صور جديدة لها بصحبة زوجها المطرب محمد محسن، واتسمت فيها إطلالتهما بالكلاسيكية.