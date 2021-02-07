شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان إيهاب فهمي ينضم إلى أسرة فيلم "آل هارون".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان إيهاب فهمي، إلى أسرة فيلم "آل هارون"، من إنتاج شركة مومنت برودكشن للمنتج حسني محمود، وتأليف أحمد أنور، ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنان قد أنهى التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.

وتدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير، بشكل جديد.



إيهاب فهمي يتعاقد على فيلم آل هارون



إيهاب فهمي مع صناع فيلم آل هارون