شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يصور المشاهد الأخيرة من مسلسل "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم أحمد عز مشاهده الأخيرة فى مسلسله "هجمة مرتدة" اليوم السبت داخل ديكور خلية إرهابية خلال أحداث المسلسل، ومن المقرر أن يعرض العمل فى موسم دراما شهر رمضان، حيث بدأ مخرج العمل أحمد علاء فى مونتاج الحلقات الأولى من العمل استعداداً للعرض فى رمضان وتسليم الحلقات الاولى للجهة المنتجة.

بينما يجسد عز في المسلسل دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.