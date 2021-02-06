بالفيديو – صينية تقلّد عادل إمام ببراعة في “شاهد ماشفش حاجة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يرصد تقليد فتاتين صينيتين النجم المصري عادل إمام في أحد مشاهد مسرحية “شاهد ماشفش حاجة”، والذي جمع شخصية سرحان عبد البصير مع حاجب المحكمة بشخصية برعي من أداء الممثل سامي جوهر.

وأدّت الفتاتان المشهد باللغة العربية ببراعة لافتةً، لا سيمّا أنّهما حرصتا على استخدام ديكور ومكياج وملابس شبيهة بالمشهد الأصلي.

وأعربت آسيا، الفتّاة التي قلّدت “الزعيم”، عن سعادتها بأداء أحد مشاهد المسرحيات الكلاسيكية في العالم العربي، والتي يحفظها قسم كبير من الجمهور غيباً.

وقالت: “تعرفت الى هذا الفنان الرائع للمرة الأولى من أحد أصدقائي ورأيت أنه لا يتوقف عن الضحك عند مشاهدة مقاطع عادل إمام، ولكن أنا لا أفهم كل اللهجة المصرية”.

وأضافت خلال عرض تدريباتها: “شرح صديقي لي معاني الكلمات العامية واسلوب حديث عادل إمام، فشعرت بأنّ تعبيراته وحركاته تنقلان الفرح دائماً (…) فبدأت بالاهتمام أكثر بالكوميديا التي يقدّمها أكثر لفهم وإدراك الموهبة الكوميدية الثمينة لهذا النجم الكوميدي”.

و”شاهد ما شفش حاجة” مسرحية كوميدية فكاهية مصرية من بطولة عادل إمام وتمثيل عمر الحريري وناهد جبر ونظيم شعراوي وسعيد طرابيك وشوقي شامخ، ومن تأليف ألفريد فرج، وإعداد إبراهيم الدسوقي ومصطفى أبو حطب، وإخراج هاني مطاوع، وتم انتاجها وعرضها في عام 1976.