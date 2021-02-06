هبة نور ونادين الراسي.. وصلة غزل بين الضرّتين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شهد متابعو الفنّانتين اللبنانية نادين الراسي وهبة نور “وصلة غزل” بين الضرّتين والشريكتين إلى جانب الفنّان اللبناني زياد برجي في بطولة مسلسل “نسونجي بالحلال” الكوميدي، من إنتاج شركتَي “غولدن لاين” و”آي سي ميديا” وكتابة زهير قنّوع وإخراج نبيل لبّس.

ونشرت نور في حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورة جمعتها بالراسي معلقةً بقولها: “نادين ضرّتي في نسونجي بالحلال، وفي الواقع أصبحت أختاً لي، وأحلى شريكة، بالإضافة الى أنّها جميلة الروح مثل جمال شكلها”، مضيفةً باللغة الإنكليزية: “أحبك”.

وردّت الراسي على كلام نور بقولها: “لم أشاهد مثلك على مدى عملي في هذه المهنة”، مضيفةً إيموجي القلب الأحمر.

ويتضمن العمل مواقف طريفة ومشوّقة لا يُحسد عليها زياد برجي، إذ يخضع لحجر صحي تحت سقف واحد مع ثلاث نساء جميلات بما يعنيه ذلك من أحداث تحمل في طياتها غرابة لا تخلو من الفكاهة، في عمل كوميدي يجمعه بنادين الراسي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وأنجو ريحان ورانيا عيسى وأنطوانيت عقيقي، ونخبة من نجوم الكوميديا العربية الذين يحلّون ضيوفاً على المسلسل ببصمات خاصة.

ويرصد العمل علاقة “زير نساء” لا يكتفي بالزواج من امرأتين، بل عينه على الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة والتحديات والتحالفات المتقلّبة التي تجمع الشخصيات ببعضها، مما سيجعل من حياة زياد برجي أكثر صعوبة.